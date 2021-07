S’il ne prolonge pas, Mbappé aura la possibilité de signer en faveur de son prochain club dès le mois de janvier.

La pression est de plus en plus forte au PSG au sujet de l’avenir de Mbappé. Le joueur ne veut toujours pas prolonger son bail et il sera libre en juin prochain. Plusieurs grands clubs européens tentent déjà de le convaincre de ne rien signer pour pouvoir profiter de sa liberté en fin de saison.

Il est prêt à attendre

S’il part libre, Mbappé pourrait toucher un salaire totalement fou ainsi qu’une prime à la signature qui pourrait être historique. Le jeune attaquant aura la possibilité de signer en faveur de son prochain club dès le début du mois de janvier. Paris va sans doute tout tenter pour le convaincre d’ici là.