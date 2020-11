Les dirigeants du PSG lancent les opérations pour un possible remplacement de Mbappé en fin de saison.

Le PSG doit penser à la saison prochaine. La grande priorité de Leonardo est bien de prolonger le contrat de Mbappé, mais il ne pourra pas aller contre la volonté du joueur. Le champion du monde est lié jusqu’en 2022 et s’il ne prolonge pas il faudra le vendre en juin.

Un peu plus de 100 millions

Et Paris commence à se préparer à cette éventualité. Le club de la Capitale commence à imaginer un avenir sans Mbappé, mais il faudra pour cela trouver un remplaçant de très haut niveau. Erling Haaland est désormais une véritable cible. L’attaquant de Dortmund impressionne et pourrait bouger pour un peu plus de 100 millions.