Égérie du nouveau réseau social Triller, Neymar se lance à la poursuite de l’étoile montante de la toile, l’application TikTok.

« La diversité et l’influence de Triller est indéniable. Je suis fier d’annoncer que je rejoins la famille Triller et que je quitte TikTok pour toujours ». En deux phrases, Neymar a fait trembler la planète des réseaux sociaux. Le Brésilien est au cœur de la bataille entre Triller et TikTok, les deux applications en vogue chez les jeunes.

8 millions de fans orphelin de Neymar

Sur TikTok, Neymar était l’une des personnalités les plus suivies. 8 millions de fans pour faire grandir sa communauté et sa popularité. En claquant la porte de TikTok, Neymar a jeté un vrai pavé dans la mare. Triller a démarré en flèche avec 100 millions d’utilisateurs en quelques mois, contre 800 millions pour TikTok. L’écart se creuse, petit à petit, avec Neymar comme chef de file de cette bataille XXL !