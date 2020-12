Guardiola et Manchester City ne font pas vraiment d’économies malgré la période et un gros transfert est déjà dans le viseur.

Alors que les plus grands clubs du monde font des économies pour affronter la crise, Manchester City ne revoit pas vraiment son niveau de vie à la baisse et continue les dépenses un peu folles. Pep Guardiola prépare déjà la saison prochaine et pense à des transferts qui pourraient dépasser les 100 millions.

Pour remplacer Agüero ?

Ainsi, selon la presse anglaise, Manchester City pourrait bien faire de l’attaquant de l’Inter Milan, Lautaro Martinez, sa grande priorité offensive pour l’été prochain. Il pourrait devenir le remplaçant naturel de Agüero qui sera en fin de contrat en juin et qui pourrait ne pas prolonger.