Zidane veut absolument avoir Mbappé sous ses ordres dans un an et use déjà de toute son influence.

On n’a sans doute pas fini de parler de l’avenir de Mbappé dans les semaines à venir. Les dirigeants du PSG font actuellement tout leur possible pour convaincre le joueur de prolonger son bail, mais Zidane use de toute son influence pour avoir une chance de recruter le champion du monde à l’été 2021.

Rendez-vous dans un an ?

C’est pour cette raison qu’une prolongation n’est pas à exclure, mais uniquement si une clause libératoire est intégrée dans son contrat. Zidane veut absolument diriger Mbappé et faire de lui la star mondiale qu’il mérite de devenir. Il va tout mettre en œuvre pour l’avoir dans un an.