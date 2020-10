Leonardo va tenter de recruter Leo Messi en fin de saison, mais il va falloir convaincre le joueur.

Leo Messi sera en fin de contrat à l’issue de la saison et de nombreux clubs vont bien sûr tenter de le recruter. Ce sera le cas du PSG. Leonardo sait qu’il a de grandes chances de perdre Mbappé en fin de saison et il aura donc la latitude pour offrir un très gros contrat à l’Argentin.

La Ligue 1 est un frein

Donner à Messi le salaire qu’il mérite ne sera pas le plus gros problème. Il va falloir convaincre l’Argentin de l’intérêt de la Ligue 1 et c’est là que cela pourrait devenir compliqué. Messi n’a pas encore raccroché les crampons et il veut briller jusqu’au bout. Il ne rejoindra Paris que s’il est persuadé de pouvoir y gagner la Ligue des champions.