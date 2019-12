Leonardo veut recruter des cadors au milieu de terrain et aurait donc tout intérêt à se pencher sur l’avenir de Kanté.

Leonardo cherche des joueurs pour le mercato hivernal, mais il voit aussi plus loin et anticipe sur l’été prochain. Le club pourrait tenter quelques gros coups à partir de la fin de la saison et Leonardo sait que c’est dans le cœur du jeu qu’il va falloir faire les plus gros efforts.

Ce ne sera pas simple

Il veut pousser plusieurs milieux de terrain vers la sortie pour faire venir des cadors et aurait tout intérêt à tenter sa chance pour N’Golo Kanté. Il se confirme que le milieu de terrain champion du monde est désireux de passer à autre chose, mais Paris aura fort à faire pour le convaincre, car il semble davantage attiré par l’Espagne…