L’OM a peut-être fait une grosse erreur en prolongeant le contrat de Payet. Il lui reste 4 ans de bail.

On pensait que la prolongation de Payet en juin dernier était une belle affaire. Le joueur a accepté de baisser sensiblement son salaire en échange d’un contrat qui coure jusqu’en 2024. Mais, depuis, il n’est plus le même joueur et ne semble être que l’ombre de lui-même.

Il ne se bat plus

Entre état physique déclinant et influence de plus en plus limitée sur le terrain, le joueur semble avoir signé le contrat qui assure son avenir et n’a plus envie de se battre pour son club. Il lui reste désormais 4 ans de contrat, soit jusqu’à ses 37 ans… compte tenu de son niveau actuel, on peut se demander à quoi il va servir pendant toutes ces années.