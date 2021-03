Leonardo serait prêt à ne pas vendre Mbappé l’été prochain même si le joueur ne prolonge pas son contrat.

Paris fait tout son possible pour faire signer une prolongation de contrat à Mbappé le plus rapidement possible. Mais le joueur tarde à donner son accord et cela pourrait avoir un impact sur le prochain mercato. Il semble impossible de prendre le risque de voir Mbappé partir libre en 2022.

Un gros risque pris ?

Pourtant, certains bruits laissent entendre que le PSG n’aurait aucune intention de vendre Mbappé cet été quoiqu’il arrive. Leonardo serait donc prêt à prendre un gros risque en gardant Mbappé même si son contrat s’achève en juin 2022. Cela pourrait lui laisser plus de temps pour le convaincre de rester.