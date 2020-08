Le PSG ne souhaite pas vendre Juan Bernat cet été, malgré sa situation contractuelle.

Sous contrat jusqu’en 2021 avec le Paris Saint-Germain, Juan Bernat n’a pas prolongé son bail pour l’instant, malgré des négociations qui durent depuis plusieurs mois. Il y a quelques semaines, la presse spécialisée a commencé à évoquer l’idée d’un transfert de l’Espagnol cet été. Mais cela ne devrait pas arriver.

Bernat va rester

Leonardo veut conserver Bernat et ne souhaite pas le vendre lors de cette intersaison. Bernat va être conservé par le PSG et les négociations pour sa prolongation de contrat vont se poursuivre. Le directeur sportif est prêt à prendre le risque de voir le joueur partir libre dans un an.