Rien n’est encore perdu pour Mbappé et Leonardo peut croire en ses chances pour une prolongation de l’attaquant.

L’avenir de Mbappé fait couler beaucoup d’encre. Selon certains le jeune joueur aurait pris la décision de ne pas prolonger son contrat et donc de partir l’été prochain à un an de la fin de son bail. Une nouvelle qui a réveillé l’appétit des plus grands clubs du monde.

Un projet ambitieux ?

Mais la partie n’est pas encore jouée. Leonardo n’a pas dit son dernier mot et l’entourage de Mbappé ne ferme pas totalement la porte à une prolongation de l’attaquant. Il faudra néanmoins faire une offre très ambitieuse et présenter un projet de folie à Mbappé pour le convaincre de rester.