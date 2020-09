Thauvin ne veut pas partir avant la fin de son contrat alors que les 20 millions qu’il pourrait rapporter feraient du bien au club.

La tension commence à être de plus en plus forte autour de Thauvin. Le joueur ne semble pas décidé à prolonger son contrat alors qu’il sera en fin de bail au mois de juin. Les dirigeants marseillais aimeraient bien le vendre dès maintenant, mais le joueur ne souhaiterait as faire ses valises.

Le joueur bloque tout

C’est donc un cas délicat, car les dirigeants phocéens ne peuvent pas vraiment se permettre de cracher sur une telle vente qui pourrait rapporter 20 millions d’euros. Le club a toujours besoin d’alléger sa masse salariale et de faire entrer de l’argent dans les caisses.