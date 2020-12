Le Paris Saint-Germain a de quoi convaincre Lionel Messi qui arrive en fin de contrat.

En fin de contrat du côté du Barça, Lionel Messi refuse de prolonger son bail. Un départ de la star argentine en fin de saison semble de plus en plus possible. Et selon la presse spécialisée, le PSG a de très bonnes raisons d’y croire. Le club de la capitale a un grand rival pour Messi. Il s’agit de Manchester City. Mais si City a des arguments et notamment le fait que Pep Guardiola est le manager du club, Paris en a également. Peut-être même plus…

Paris a beaucoup à offrir

Il y a tout d’abord la présence de Neymar au club qui est l’un des amis proches de Messi. Mais surtout la qualité de vie dans la capitale parisienne qui serait peut-être plus facile à accepter pour la famille de Messi par rapport à Manchester, dans le nord de l’Angleterre. Enfin, d’un point de vue sportif, Paris est rassurant. Plus que City qui n’a jamais joué une finale de Ligue des Champions par exemple. Et avec Neymar et Mbappé, le club de la capitale est déjà sérieusement armé. Par ailleurs, le PSG qui sera l’un des clubs moins impactés par la crise économique compte tenu de sa puissance financière, pourra entourer au mieux Messi et ses stars au cours des prochaines saisons.