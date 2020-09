Le Stade Rennais pourrait encore vendre Mbaye Niang sur ce marché des transferts. Le joueur a la cote en Angleterre.

Les relations sont de plus en plus tendues entre Mbaye Niang et les dirigeants bretons. Le joueur n’a jamais caché ses envies de vivre une nouvelle expérience et cela a été très mal vécu en interne. C’est notamment pour cette raison qu’un mouvement de Niang est possible avant la fin du mercato.

Tension qui monte

Le joueur pourrait aller en Premier League puisqu’il serait notamment sur les tablettes de WBA. Le club anglais tente de négocier un prêt avec option d’achat alors que le Stade Rennais ne veut pas entendre parler d’un transfert à moins de 15 millions d’euros. La tension pourrait monter encore d’un cran…