Le PSG s’est bien positionné pour le défenseur du LOSC, Gabriel, mais Leonardo pourrait bien le voir partir en Angleterre.

Le PSG est à la recherche d’un défenseur central de premier plan pour la saison prochaine pour remplacer Thiago Silva qui est en fin de contrat. Leonardo s’est bien positionné pour le joueur du LOSC, Gabriel, notamment parce qu’il pense que le jeune Brésilien a une grosse marge de progression.

Direction Premier League

Mais il ne devrait pas pouvoir le faire signer. En effet, le LOSC a besoin de boucler des transferts assez rapidement et pourrait tomber d’accord avec le club anglais d’Everton qui pourrait faire signer le défenseur pour un peu plus de 30 millions d’euros. Le PSG a sans doute besoin d’un joueur avec plus d’expérience.