Upamecano a bien pris la décision de bouger lors du prochain marché des transferts. Sa clause libératoire est de 60 millions.

Le jeune défenseur français Dayot Upamecano porte les couleurs de Leipzig et figure sur les tablettes des meilleures équipes du monde. Très sollicité, le jeune joueur aurait pris la décision de faire ses valises l’été prochain et de ne pas prolonger son contrat en faveur de la formation allemande.

Une clause libératoire

Il a une clause libératoire de 60 millions d’euros, mais pourrait être vendu pour une somme nettement plus raisonnable puisqu’il sera libre de tout engagement dans un an. Le Bayern Munich et Arsenal font partie des équipes les plus intéressées par ce transfert.