Si Paul Pogba est vendu au marché des transferts, Manchester United sait déjà comment dépenser cet argent.

On parle de plus en plus du possible transfert de Pogba. Le joueur semble toujours décidé à changer d’air et pourrait partir pour environ 100 millions d’euros. Mais les dirigeants anglais auraient déjà une idée de la manière dont ils pourraient dépenser l’argent récupéré.

L’argent réinvesti ?

En effet, ils ont déjà décidé de réinvestir la totalité de cette somme sur le transfert de Jadon Sancho. Le jeune ailier de Dortmund est la grande priorité de la formation anglaise qui semble même prête à sacrifier Paul Pogba pour cela. Sancho ne serait pas insensible à cet effort.