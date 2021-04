Leonardo se serait positionné pour un transfert de Varane, mais il a peu de chances de faire signer le champion du monde.

Leonardo pense au recrutement d’un défenseur central supplémentaire pour la saison prochaine. Il veut un vrai spécialiste du poste pour épauler Kimpembe et Marquinhos, mais est-il prêt à dépenser beaucoup d’argent pour cela ? Il aura notamment pris des renseignements sur la situation de Varane.

Manchester favori

Ce dernier aimerait vivre une nouvelle expérience la saison prochaine et pourrait avoir un bon de sortie. Mais on parle d’un transfert qui pourrait atteindre les 70 millions d’euros et le PSG est loin d’être favori. Manchester United serait prêt à aligner une telle somme et pourrait faire signer le champion du monde.