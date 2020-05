Leonardo est toujours bien intéressé par Koulibaly, mais il hésite à dépenser autant d’argent pour un défenseur.

Il est clair que Leonardo suit depuis très longtemps le possible transfert de Kalidou Koulibaly. Le défenseur du Napoli semblait bien être une grande priorité de recrutement, mais il y a eu un coup de froid récemment. Le directeur sportif brésilien hésite à payer aussi cher pour lui.

C’est très cher

En effet, Leonardo envisage de prolonger le contrat de Thiago Silva et s’estime suffisamment armé en défense centrale avec Kimpembe et Marquinhos. Il voudrait réserver ses gros investissements pour d’autres postes. Alors que recruter Koulibaly coûtera plus de 80 millions.