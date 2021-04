S’il court après Donnarumma depuis plusieurs saisons, Leonardo hésite encore à foncer sur l’opportunité de le récupérer libre de tout contrat.

Au PSG, s’il y a bien un poste où tout va bien, c’est celui de gardien de but. Keylor Navas est un demi-Dieu et permet à Paris de franchir un cap sur la scène européenne. Mais le Costaricien n’est pas éternel. Et le PSG pense à la suite. Un avenir qui pourrait être incarné par Gianluigi Donnarumma, la pépite italienne.

Une bonne idée ?

Heureux hasard, Donnarumma est libre de tout contrat du côté du Milan AC. Les négociations sont au point mort, l’Italie et son agent, Mino Raiola, contrôlent la danse. Paris est là mais hésite encore. Recruter Donnarumma pourrait perturber l’équilibre trouvé depuis Keylor Navas. D’autant plus que Donnarumma réclame 12 millions d’euros par saison. C’est un coût. Et il ne faut pas se tromper…