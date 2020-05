Si Amine Gouiri attend son heure à l’OL, la pépite gone pourrait aussi faire le choix d’aller voir ailleurs cet été…

Avec Ryan Cherky et Maxence Caqueret, Amine Gouiri incarne la nouvelle vague de l’OL. Celle qui prend progressivement le pouvoir et dont on attend beaucoup du côté de Lyon. Mais pour Gouiri, Rudi Garcia prend son temps et ne l’a pas encore lancé pleinement dans le grand bain, malgré un potentiel évident.

Le même agent que Zidane

Géré par Alain Migliaccio, l’homme qui gère les intérêts de Zinedine Zidane, Amine Gouiri dispose d’un solide atout pour sa carrière. De là à imaginer un départ de Lyon pour Madrid ? Rien n’est impossible. Surtout si Rudi Garcia ne fait pas jouer le joyau de l’OL dans les premières semaines de la prochaine saisons…