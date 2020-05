Les Gones continuent à suivre de très près les pistes de l’OM et c’est de nouveau le cas pour M’Baye Niang.

Depuis quelques semaines on parle beaucoup d’un possible transfert de M’Baye Niang vers l’OM notamment parce que le joueur apprécie beaucoup le club et qu’il a lancé quelques perches. Mais ce transfert ne sera pas simple à boucler pour les Marseillais notamment parce qu’il pourrait coûter 20 millions.

Aulas à la lutte

Mais ce n’est pas le seul obstacle. En effet, depuis quelques jours, on parle d’un possible intérêt de l’OL pour Niang. Aulas pense à lui parce qu’il pourrait bien vendre des joueurs comme Depay ou Dembele lors du prochain marché des transferts. Encore une lutte entre l’OM et l’OL ?