Le PSG pourrait chercher un attaquant de premier plan en juin et doit se pencher sur la situation de Agüero.

Le PSG se pose de nombreuses questions sur sa ligne d’attaque pour la saison prochaine. Cavani va faire ses valises à la fin de son contrat et des questions se posent au sujet de Mauro Icardi qui pourrait prendre la décision de ne pas poursuivre son aventure parisienne.

S’il est disponible…

Il faudra donc recruter un attaquant de tout premier plan et Leonardo doit se pencher sur la situation de Sergio Agüero. Ce dernier n’a plus qu’un an de contrat avec Manchester City et il n’envisagerait pas de prolonger son bail. Il pourrait donc se retrouver sur le marché.