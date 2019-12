Camavinga fait rêver les meilleurs clubs de la planète et le PSG ne peut pas rester sans réagir.

Auteur récemment de son premier but en Ligue 1, Eduardo Camavinga est sous les feux des projecteurs depuis le début de la saison. À seulement 17 ans, il impressionne par son aisance et sa maturité et commence à être suivi par les meilleurs clubs du monde.

Il doit s’activer

Alors qu’il serait dans le viseur de Zidane pour la saison prochaine, le PSG ne peut pas laisser un tel trésor quitter la Ligue 1 sans s’activer. Leonardo est forcément sur les rangs lui qui cherche des joueurs avec de très forts potentiels notamment au milieu de terrain.