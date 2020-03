Alors qu’il semblait vraiment sur le départ, Pogba se demanderait de plus en plus sérieusement si une prolongation ne serait pas la meilleure solution.

Nombreuses sont les questions qui se posent au sujet de l’avenir de Paul Pogba. Le champion du monde semblait bien décidé à changer d’air et à quitter Manchester United, mais il sent bien qu’il se passe quelque chose dans la maison rouge depuis quelques semaines.

Une grosse surprise

Le club se redresse et pourrait faire de très gros investissements lors de l’été prochain. Pogba sent que MU pourrait être un très bel écrin pour lui et il se demanderait de plus en plus sérieusement si la meilleure solution ne serait pas de prolonger son bail. La signature d’une prolongation serait une grosse surprise.