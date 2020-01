Si le PSG cherche un joueur majeur dans les lignes offensives l’été prochain, il faudra penser à se positionner pour Agüero.

Le PSG se pose encore des questions au sujet de l’avenir de Icardi qui n’a pas encore donné sa réponse alors qu’il a une offre de contrat dans les mains. Dans le même temps, on ne sait toujours pas avec certitude ce que va faire Neymar et si le Brésilien va de nouveau chercher à partir.

Il faut se renseigner

Le PSG pourrait donc être contraint de chercher un joueur de premier plan pour sa ligne offensive et Leonardo aurait tout intérêt à se positionner pour Sergio Agüero. L’Argentin n’aura plus qu’un an de contrat en juin et se poserait des questions au sujet de son avenir.