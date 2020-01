Les dirigeants de Manchester City pourraient laisser filer Agüero en MLS dans un an et demi.

Sergio Agüero est actuellement en train de marquer l’histoire de Manchester City et de la Premier League. Mais l’Argentin n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison et ses dirigeants ne lui ont toujours rien proposé. Plusieurs sources assurent qu’Agüero ne prolongera pas et qu’il quittera City dans un an.

Agüero en MLS ?

Agüero aura alors 33 ans. Et selon plusieurs médias, il prendra la direction de la MLS. L’Inter Miami de David Beckham lui aurait déjà proposé un contrat et ferait de l’ancien joueur de l’Atlético sa priorité.