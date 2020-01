Coup de théâtre au programme pour le FC Barcelone qui souhaite ouvrir des négociations avec Arsenal pour Aubameyang.

On pensait que la blessure de Luis Suarez (éloigné pour 4 mois) ne serait pas suivie d’un recrutement pour le FC Barcelone. C’est en tout cas en ce sens que les dirigeants du club ont communiqué jusqu’à présent : pas de recrue. Mais il semble que les choses aient évolué…

Cap sur Aubameyang !

D’après 10 Sport, le FC Barcelone va ouvrir des discussions avec Arsenal pour le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang : « Selon nos informations, l’attaquant des Gunners constitue aujourd’hui la priorité du Barça pour le poste d’avant-centre. Les dirigeants catalans ont en effet tranché en faveur d’Aubameyang, dont l’efficacité incontestable devant le but, la polyvalence et l’excellent rapport qualité-prix séduisent au plus haut point. Si pour l’instant, le club blaugrana n’a entamé aucun mouvement concret sur le dossier, il est très probable qu’il ouvre une négociation avec Arsenal dans les prochains jours, alors que le mercato hivernal ferme ses portes fin janvier ».