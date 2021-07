Le PSG pourrait profiter de la volonté de Camavinga de venir pour faire la meilleure négociation possible.

Les dirigeants du Stade Rennais savent qu’ils ne sont pas en position de force au sujet de l’avenir de Camavinga. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et a déjà refusé plusieurs offres de prolongation. Rennes n’a pas le choix et devra le vendre cette année ou prendre le risque qu’il parte libre dans un an.

Un vrai atout

Et le PSG pourrait bien avoir un gros avantage. Le joueur ne semble vouloir aller qu’à Paris et repousse les approches des clubs étrangers. Voilà qui pourrait mettre Leonardo en position de force pour une négociation. Le directeur sportif va sans doute en profiter et prend son temps pour que la pression monte autour de Rennes.