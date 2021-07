Le PSG cherche des renforts et un joueur comme Camavinga semble donner sa priorité au Paris Saint-Germain. Il faut en profiter.

Le PSG cherche toujours des renforts au milieu de terrain malgré la signature de Wijnaldum. On parle beaucoup de Camavinga et il semble que le milieu de terrain du Stade Rennais se verrait bien sous le maillot du PSG la saison prochaine. Il n’a plus qu’un an de contrat avec le club breton et ne prolongera pas.

Priorité PSG

Rennes a donc tout intérêt à le vendre rapidement pour ne pas le voir partir libre. Camavinga ne manque pas de pistes et serait notamment une priorité pour Manchester United. Mais le joueur ne se voit pas quitter le championnat de France et pourrait choisir de signer à Paris ou nulle part ailleurs cette année.