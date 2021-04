Leonardo va avoir une grosse négociation à mener avec Everton pour tenter de faire baisser le prix de Kean.

Les dirigeants parisiens veulent conserver Kean à l’issue de son prêt, mais n’ont pas eu la bonne idée de mettre une option d’achat lors de son arrivée en provenance d’Everton l’été dernier. Il va donc falloir négocier avec le club anglais pour obtenir le meilleur prix, mais ce ne sera pas simple.

Faire baisser son prix

Everton se sert de l’intérêt de la Juventus pour faire monter les prix et demande entre 40 et 50 millions d’euros pour le jeune attaquant. Une somme bien trop élevée pour Leonardo qui espérait payer le joueur environ 25 millions d’euros au grand maximum. Le joueur veut rester au PSG et cela pourrait peser.