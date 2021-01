La star du PSG ne souhaite pas quitter le club de la capitale dans un futur proche.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Neymar pourrait prochainement prolonger son contrat. Le Brésilien et Leonardo négocient une prolongation depuis plusieurs mois. Et clairement, le directeur sportif parisien a un sérieux atout pour ces négociations…

Neymar veut rester à Paris

L’ensemble des observateurs sont unanimes : Neymar se sent désormais bien à Paris et veut y rester. Le joueur aurait par ailleurs pris conscience du fait qu’aucun club ne pourrait le recruter et lui assurer un tel niveau de salaire après ces nombreuses blessures. De quoi faciliter les discussions.