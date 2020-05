Intéressé par Bakayoko, Leonardo s’est retiré des discussions en raison des exigences de Chelsea.

Le PSG est à la recherche de renforts au milieu de terrain et il est vrai que le club s’est positionné pour Tiémoué Bakayoko. Le joueur appartient à Chelsea, mais était prêté à Monaco la saison dernière. Leonardo aurait voulu un prêt avec option d’achat pour être sûr de son niveau.

C’est trop cher

Mais Chelsea préfère un transfert et demande 35 millions d’euros. Leonardo se serait retiré des discussions et il a bien raison. À ce tarif, le PSG peut sans doute trouver mieux et surtout moins risqué sur le marché des transferts. Bakayoko conserve néanmoins des pistes à l’étranger.