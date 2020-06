Certains commencent à penser qu’il faut se méfier pour Villas-Boas et il ne faudrait pas que le technicien claque la porte.

Villas-Boas a donc confirmé son intention de rester au moins une saison de plus à l’OM alors que son départ était clairement envisagé, mais certaines voix se font entendre et laisse planer un doute pour les semaines à venir. Certains envisagent une Bielsa et donc le fait que le technicien portugais claque la porte.

Ne pas craquer

Villas-Boas veut rester, mais il va aussi falloir que la direction de l’OM fasse le nécessaire pour lui garantir qu’il aura les moyens d’avoir un effectif de haut niveau. Le technicien est froissé par certaines décisions déjà prises et il ne faudrait pas grand-chose pour qu’il craque dans les semaines à venir.