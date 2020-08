Les dirigeants de Chelsea réclament 20 millions d’euros pour Tiemoué Bakayoko.

Alors que Leonardo travaille en coulisse sur les futurs recrutements du club parisien, Tiemoué Bakayoko est très apprécié du directeur sportif parisien. Leonardo apprécie l’international français qu’il avait croisé à Milan. Il serait très intéressé à l’idée de le recruter cet été.

Leonardo apprécie Bakayoko

Selon la presse anglaise, Chelsea ne compte plus sur son joueur, qui était prêté à Monaco cette saison. Et les Blues ne devraient pas se montre trop gourmand pour leur milieu de terrain. Une offre de 20 millions pourrait permettre au PSG de recruter Tiemoué Bakayoko selon plusieurs sources. Reste à savoir désormais si Leonardo passera bel et bien à l’action pour Bakayoko ?