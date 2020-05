Paul Pogba voit les portes de la Juve se refermer et pourrait bien faire une saison de plus à Manchester.

Cela fait plusieurs mois que Paul Pogba envisage son départ de Manchester United. Il veut quitter la Premier League et aller dans un autre championnat, que ce soit la Liga ou la Serie A. Mais la crise pourrait bien lui fermer quelques portes et notamment celles de la Juve.

Une saison de plus ?

La Juventus avait fait de Pogba sa priorité, mais le club italien pourrait bien laisser tomber cette piste pour cette année. Et la surprise vient du fait que Paul Pogba a de plus en plus de chances de faire une saison de plus sous le maillot de Manchester United.