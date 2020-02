Kurzawa va quitter le PSG à la fin de son contrat et il ne devrait avoir aucun mal à rebondir dans un bon club.

Layvin Kurzawa aura pu quitter le PSG lors du mercato hivernal, mais le défenseur va finalement aller au bout de son contrat et partir libre au mois de juin prochain. Décrié en interne et peu apprécié par les supporters, le défenseur n’aura pourtant aucun mal à relancer sa carrière.

De très bons clubs

Il est sur les tablettes de quelques formations prestigieuses. On a parlé de la Juventus cet hiver qui a bien pensé à lui et qui y pense toujours pour la fin de la saison. Mais Arsenal est également entré dans la danse et pourrait lui faire une belle offre de contrat. Un choix royal pour lui.