Coutinho sera sur le marché des transferts en juin et il a déjà une priorité qui est de retrouver ses anciens partenaires.

Philippe Coutinho ne sera donc pas conservé par le Bayern Muncich à la fin de son prêt, mais il va malgré tout se retrouver sur le marché des transferts puisqu’il doit être vendu. Plusieurs clubs anglais sont sur les rangs pour le relacer, mais on parle de plus en plus de Liverpool.

Klopp ne ferme pas la porte

C’est surtout le joueur brésilien qui ferait le forcing pour retrouver son ancien club afin de se relancer. Coutinho a besoin de confiance et il aimerait travailler à nouveau sous les ordres de Klopp pour revenir au premier plan. Et le technicien allemand ne ferme pas totalement la porte.