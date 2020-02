Les supporters ont des raisons d’être inquiets au sujet de l’avenir de Dimitri Payet. Il ne fera pas de cadeau.

Dimitri Payet est incontestablement le meilleur marseillais depuis le début de la saison, mais les supporters peuvent légitimement être inquiets au sujet de son avenir. Payet n’aura plus qu’un an de contrat à l’issue de la saison et aucune offre de prolongation ne lui a été faite.

Il ne va pas oublier

Pire, certains dirigeants marseillais ont bien tenté de le pousser vers la sortie en janvier pour garnir les caisses. Le nouveau conseiller de Eyraud l’avait proposé à West Ham, mais c’est le joueur qui a refusé de plier bagages. Il ne va pas oublier cet épisode et ne fera sans doute aucun cadeau à la direction phocéenne.