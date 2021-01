Leonardo aurait bien voulu trouver une solution pour Draxler en janvier, mais son transfert semble impossible.

Leonardo avait plusieurs missions pour ce marché des transferts et il voulait notamment absolument trouver preneur pour Draxler à six mois de la fin de son contrat. Aucune prolongation ne sera proposée au milieu de terrain allemand qui sera libre de tout engagement dans six mois.

Pas un centime

Il aurait pu être vendu lors de ce mercato hivernal, mais personne ne semble en mesure de payer un transfert tout en offrant au joueur un gros contrat puisqu’il touche un gros salaire à Paris. Il faudra donc attendre le mois de juin pour le voir partir et ne pas récupérer le moindre centime.