Il semble de plus en plus clair que l’OM sera contraint de trouver un nouvel entraîneur lors du prochain été.

Il a été récemment révélé par RMC que Villas-Boas a bien proposé de démissionner. Si cela n’a pas été pour ce coup-ci, il semble de plus en plus acquis que le technicien portugais ne poursuivra pas forcément sa route avec les Phocéens. Il est pourtant en fin de bail en juin et on évoquait une prolongation.

Pas assez de moyens ?

Mais, depuis, les deux parties se sont éloignées et l’hypothèse la plus probable aujourd’hui est bien de voir Villas-Boas quitter le club en fin de saison. Le technicien a compris qu’il n’aurait pas les moyens financiers de construire une équipe ambitieuse et son salaire pourrait aussi être un frein.