Paris va encore voir au moins un joueur partir sans rapporter la moindre indemnité en juin.

Les joueurs qui quittent le PSG à la fin de leur contrat sans rapporter le moindre centime commencent à s’accumuler. L’été dernier, le club avait perdu des joueurs comme Cavani et Thiago Silva que le club n’avait pas souhaité prolonger en raison de leurs âges et de leur salaire.

Des salaires qui posent problème

Et l’été prochain d’autres devraient suivre. Cela sera notamment le cas de Draxler qui va partir sans rien rapporter alors qu’il avait coûté plus de 40 millions d’euros et qu’il ne s’est jamais vraiment imposé comme un titulaire à part entière. Les joueurs hésitent souvent à partir au cours de leurs contrats, car ils touchent de très gros salaires.