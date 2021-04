Le PSG est bien intéressé par Haaland, mais ne veut pas se déclarer trop tôt pour ne pas faire monter les prix.

Le transfert de Haaland va déchaîner les passions dans quelques semaines. Le joueur a toutes les chances de partir et intéresse les plus grandes équipes du continent. On parle d’un transfert qui pourrait se boucler pour environ 150 millions d’euros avec un très gros contrat pour le joueur.

Ne pas surpayer le joueur

Le PSG est bien sûr intéressé, mais va attendre pour sortir du bois. Comme évoqué récemment par l’Équipe, les dirigeants parisiens ont peur que les enchères grimpent d’un coup s’ils déclarent leur intérêt trop tôt. Paris ne veut pas surpayer le joueur, mais sera bien sûr dans la course.