On parle de plus en plus d’un possible départ de Zidane en fin de saison et de son arrivée à la Juve. Un départ pourrait entraîner une crise au Real Madrid.

Il a beaucoup été critique depuis le début de la saison, mais Zidane a su tirer le maximum de son effectif alors que de gros recrutements lui avaient été promis sans qu’ils soient menés à terme. Le technicien français n’a rien oublié et nombreux sont ceux qui pensent qu’il pourrait claquer la porte en fin de saison.

Il pourrait partir

Si Zidane remplit ses objectifs et s’en va, cela pourrait bien mettre le feu aux poudres cet été. Le Real Madrid pourrait avoir un gros chantier lors du prochain mercato et la crise pourrait frapper à la porte si Zidane décide de partir. Les joueurs ont suivi Zidane et pourraient bien lui être fidèles…