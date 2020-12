Les dirigeants du Borussia Dortmund souhaiteraient vendre Erling Haaland dès la fin de saison.

Auteur de prestations exceptionnelles depuis le début de sa carrière, Erling Haaland n’en finit plus d’impressionner les observateurs. Les plus grands clubs d’Europe veulent recruter l’international norvégien du Borussia Dortmund. Et selon la presse spécialisée, le BVB a tout intérêt à vendre Haaland très rapidement. Dès l’été prochain.

Une clause inférieure à sa valeur

En effet, en 2022, Haaland verra son contrat actuel être automatiquement doté d’une nouvelle clause libératoire de 75 millions d’euros. Une somme bien inférieure à la valeur réelle du joueur. Dortmund pourrait donc ouvrir des négociations dès la prochaine intersaison avec les clubs intéressés pour récupérer au moins 100 millions d’euros.