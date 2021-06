Le PSG veut conserver Kean la saison prochaine et peut compter sur la volonté du joueur qui est de rester.

Moise Kean a réalisé des performances très intéressantes sous le maillot du PSG cette saison, mais il n’était que prêté par Everton et aucune option d’achat n’avait été accordée au PSG. Le club anglais réclame désormais une fortune puisque le chiffre de 40 millions d’euros est évoqué.

Pas plus de 25

Leonardo ne veut pas payer une telle somme, mais il peut compter sur la détermination du joueur. Kean ne se voit pas porter un autre maillot que celui du PSG la saison prochaine et fera tout son possible pour faire plier Everton. Leonardo ne veut pas dépasser les 25 millions et songe même à un nouveau prêt.