Le PSG est en concurrence avec la Juventus pour obtenir le transfert de Pogba. Mais la Juve fait tout son possible pour lui offrir un gros contrat.

On parle beaucoup d’un possible transfert de Pogba depuis quelques semaines. Le milieu de terrain de l’équipe de France n’a plus qu’un an de contrat avec Manchester United et il est décidé à ne pas prolonger son bail. Le club anglais devra donc le vendre cet été pour ne pas le voir partir libre en 2022.

Cristiano Ronaldo pour lui faire de la place

On parle beaucoup du PSG, mais la Juventus rêve aussi de son retour. La Juve va devoir faire de gros efforts pour lui offrir un contrat à la hauteur et c’est sans doute pour cette raison qu’on parle d’un départ de Cristiano Ronaldo cet été. Pogba pourrait toucher plus de 18 millions par an.