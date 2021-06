Le PSG pourrait bouger pour un transfert de Harry Kane, mais bien sûr uniquement en cas de départ de Mbappé.

Le PSG est très actif sur le marché des transferts et le club doit être prêt à toutes les éventualités même à un départ très peu probable de Mbappé. Ce dernier a toutes les chances de rester au moins une saison de plus, mais Leonardo doit penser à tout et donc être prêt à embaucher une star offensive sur le pouce.

Une vraie chance

Si ce cas devait se présenter, tout porte à croire que le PSG fera son possible pour recruter Harry Kane. Le président de Tottenham aimerait vendre sa star à une équipe qui n’évolue pas en Premier League et entretient de très bonnes relations avec les dirigeants du Paris Saint-Germain.