Plus le temps passe et plus la pression monte au sujet de l’avenir de Neymar. Il faut trouver un accord au plus vite.

Les dirigeants parisiens ont pour priorité de trouver un accord avec Neymar pour la prolongation de son contrat qui prendra fin en 2022. Impossible de ne lui lisser qu’un an de contrat en fin de saison ce qui mettrait une pression très forte sur les épaules du club.

Il faut faire vite

Mais les deux géants du championnat espagnols suivent déjà de très près cette situation. Plus le temps passe et plus la pression monte. C’est la raison pour laquelle Paris doit tout faire pour trouver le plus rapidement possible un accord pour sa prolongation.