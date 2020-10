L’OM a finalement laissé la piste Mbaye Niang de côté et ce n’est pas forcément une mauvaise chose.

Les dirigeants marseillais se sont longtemps penchés sur le profil de Mbaye Niang. L’attaquant du Stade Rennais était prêt à signer en faveur de l’OM lors du marché des transferts puisqu’il voulait vivre une nouvelle expérience et Marseille aurait pu avoir besoin de lui.

Des agents qui posent problème ?

Un contact a bien eu lieu et des négociations ont été menées. Cela n’a pas pu se faire et ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose quand on voit le récent imbroglio autour de son départ. Selon Pierre Ménès, le joueur serait entouré par des agents qui vont contre ses propres intérêts.